ELMS: A rampa de lançamento dos jovens nacionais?

O ELMS tem uma história rica, um presente forte e olha para o futuro com boas perspetivas. O campeonato europeu de resistência ganhou força ao longo dos anos e sempre foi visto com um campeonato interessante e uma boa rampa de lançamento para jovens talentos. E a tendência parece ser seguida pelos pilotos portugueses. A história do ELMS remonta ao início do novo milénio, quando Don Panoz quis recriar na Europa o ALMS, na altura sem grande sucesso na altura.…...