F1: O que pode James Vowles levar para a Williams?

James Vowles vai assumir o leme da Williams, uma equipa com muito pedigree, mas que anda perdida há algum tempo. O que pode trazer o britânico de novo à equipa? A Williams é uma das estruturas mais reconhecidas da F1. Com 47 épocas na competição, 805 GP, 114 vitórias, 128 poles, 313 pódios, nove títulos de construtores e sete título de pilotos, a Williams tem gravada a ouro as suas páginas na F1. No entanto, o sucesso tem sido esquivo,…...