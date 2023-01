IMSA: O primeiro rugido das novas máquinas

No próximo fim de semana começa oficialmente a época do IMSA WeatherTech SportsCar Championship com o Roar Before The Rolex 24, o teste que antecede a primeira grande prova do ano, as 24h de Daytona. 2023 é um ano de grandes mudanças no IMSA. Depois de em 2021 os GTE terem saído de cena, ficando apenas os GT3, em 2022 despedimo-nos dos DPi, máquinas que nos deram grandes corridas e que serviram de inspiração para o modelo LMDh que irá…...