Dakar: 5ª vitória de Nasser al Attiyah, 3ª da Toyota

O que já se desenhava há algum tempo confirmou-se: Nasser al Attiyah ganha o seu 5º Rali Dakar, naquela que é a 3ª vitória da Toyota, todas com o piloto do Qatar. Sébastien Loeb (BRX Hunter Prodrive) foi segundo e o brasileiro Lucas Moraes (Toyota Hilux Overdrive) terminou no pódio. Caiu o pano sobre mais um Dakar, o quarto na Arábia Saudita, uma prova que ficou praticamente decidida nos autos, antes da paragem para descanso. Com os atrasos dos melhores…...