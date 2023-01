Entrevista a Cyril Abiteboul: “Há grandes marcas, pilotos e histórias escritas no WRC e eu estou ansioso por fazer parte”

A Hyundai Motorsport Team tem um novo Chefe de Equipa, Cyril Abiteboul, um nome bem conhecido oriundo da Renault F1, uma pessoa com muita experiência de trabalhar em ambientes muito competitivos. Aterra agora no seu novo papel no arranque da temporada 2023 do Mundial de Ralis e já estará presente na abertura do WRC no Rallye Monte-Carlo.O francês, que tem como missão supervisionar os programas WRC e Customer Racing da empresa coreana sentou-se para discutir a sua motivação de se…...