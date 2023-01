Dakar 2023: Expectativa versus realidade, o antes e o depois…

À partida do Dakar as expectativas dos concorrentes estão sempre em alta, tem mesmo que ser assim, de modo a que a motivação se eleve aos píncaros, mas a dura realidade que é o Dakar, coloca tudo no seu devido lugar.Olhando para o que se anteviu claramente Nasser Al-Attiyah, Sébastien Loeb, Stéphane Peterhansel e Carlos Sainz eram os pilotos donde se julgava poder sair o vencedor deste Dakar e a verdade é que essa probabilidade é neste momento quase 100%,…...