EAGLE-TOYOTA: Voar cada vez mais alto

No final dos anos 80, a Toyota começou a olhar a sério para o desporto automóvel. Na América do Norte, a marca japonesa associou-se à All-American Racers do sempre inovador Dan Gurney, resultando na criação dos Eagle-Toyotas, protótipos que foram bicampeões e ganharam as 24 Horas de Daytona e as 12 Horas de Sebring Durante os anos 60 e 70, as marcas japonesas de automóveis tiveram dificuldades em combater uma imagem de produtos baratos de baixa qualidade, especialmente nos Estados…...