Como Luís Moya ‘nasceu’ para os ralis? Nas viagens com os amigos ao Rali de Portugal!

Com dois títulos mundiais e 24 vitórias alcançadas sempre ao lado de Carlos Sainz, Luis Moya decidiu em 2003, colocar um ponto final na sua carreira numa altura em que o “seu” piloto defende agora as cores da Citroen Sport. Quais as razões? Porque não quis Moya continuar com uma carreira repleta de sucessos? Foi isso mesmo que o AutoSport quis saber há 20 anos, e que recordamos agora… Martin Holmes, In Memoriam Quando foi anunciado, oficialmente, que Carlos Sainz…...