António Félix da Costa: Acordar o gigante adormecido

António Félix da Costa é uma das estrelas da Fórmula E e este ano tem um novo desafio pela frente. Levar a Porsche ao sucesso no campeonato elétrico. Será o português bem-sucedido? A certo ponto da época passada, a ida de Félix da Costa para a Porsche tornou-se no segredo mais mal guardado. Os sinais eram claros e a ida do português para a marca de Weissach era uma inevitabilidade. Félix da Costa chegava assim a uma das marcas de…...