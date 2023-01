Ari Vatanen: As duas vidas de um piloto

Ari Vatanen, nascido em Tuupovaara, a 27 de Abril de 1952, foi o primeiro piloto oriundo dos ralis a vencer o Dakar. Foi em 1987. Logo no ano seguinte, Juha Kankkunen fez o mesmo, e depois deles Bruno Saby, Carlos Sainz e Nasser al Attiyah acrescentaram capítulos à história. Ari Vatanen nasceu e foi criado numa zona rural finlandesa, no Leste do país. Aos 18 anos, decidiu comprar um Opel Ascona e foi com ele que se estreou nos ralis.…...