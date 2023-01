Nelson Silva: Objetivo cumprido, mais desafios a caminho

Nelson Silva foi notícia nos primeiros meses do ano, ao tornar-se no primeiro amputado a correr numa competição nacional. O seu trajeto foi seguido pelo AutoSport e agora, terminada a época, é tempo de balanços. 2022 foi um ano de superação para Nelson Silva. Com o foco num objetivo ambicioso, iniciou uma caminhada que será recordada por muito tempo. A sua vontade era fazer história no desporto motorizado nacional, deixando uma marca muito especial: tornar-se o primeiro amputado a correr…...