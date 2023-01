Circuito de Braga: Quando será resolvido este problema?

O Circuito Vasco Sameiro, em Braga, é um ponto importantíssimo para o automobilismo nacional que tem a sua utilização severamente condicionada, tendo perdido a homologação necessária para receber provas. Recordamos um pouco da história do passado, o que motivou o seu afastamento das competições e o que pode ser feito para regressar. O Circuito Vasco Sameiro, era um dos bastiões da velocidade nacional. A sua localização permitia que as muitas estruturas do desporto motorizado nacional localizadas a norte do país…...