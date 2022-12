Fórmula 1: Os cenários difíceis da Porsche

A Porsche pensava ter tudo pronto para poder ingressar na Fórmula 1 em 2026, mas a Red Bull puxou-lhe o tapete e agora está numa situação difícil, ao ter visto os seus planos ruírem. Mas existem ainda saídas para a marca alemã, ainda que isso tenha um custo.O construtor de Zuffenhausen tinha delineado ingressar no mundo dos Grandes Prémios com a equipa de Milton Keynes, batizando os motores concebidos e construídos por esta, no seu novo departamento, tendo ainda o…...