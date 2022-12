Quando a Ferrari dominou Le Mans

Espera-se uma nova “Era” no endurance mundial com os regulamentos para a classe rainha do Campeonato do Mundo de Resistência da FIA (WEC) e do Sportscar Championship da IMSA a trazerem para as pistas mais marcas e uma maior competição. A juntar-se à Toyota, Cadillac, Porsche, Peugeot e Glickenhaus no WEC, a Ferrari regressará, em ano de centenário, a um dos seus palco preferidos e deveras importante da sua história automobilística, as 24 Horas de Le Mans, a maior prova…...