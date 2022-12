F1: Grande Prémio da Hungria de 1997: A corrida fabulosa de Damon Hill

A corrida de Damon Hill no Grande Prémio da Hungria de 1997 ficou para sempre marcada pela exibição fantástica que fez durante o evento. Mesmo com um Arrows-Yamaha que não era muito competitivo, as circunstâncias nesse dia juntaram-se para lhe dar uma hipótese inesperada de vencer aquele Grande Prémio, a qual só lhe seria negada numa última volta frenética. Nesta edição recordamos essa magnífica corrida daquele que era, na altura, o Campeão do Mundo em título Foi com grande estupefação…...