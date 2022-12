Dakar: A “primeira vez” da nossa seleção

Há uma primeira vez para tudo, e com o Dakar à porta, recordamos as primeiras vezes dos portugueses no Dakar 1º participante (absoluto)José Megre/M. Romão, P. Cortez/J. Miranda e T. Amado/ Pedro Vilas Boas 1982), todos em UMM. Foram 45º, 46º e 90º da geral, respetivamente. 1º participante motoAntónio Lopes (1991), aos comandos de uma Honda África Twin 650. Abandonou. 1º participante moto a terminarPedro Amado (1992), aos comandos de uma Yamaha XTZ 660. Foi 28º da geral/9º na classe…...