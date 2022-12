Morreu Philippe Streiff: conheça a história do Homem de Bercy

Apenas três semanas depois de Patrick Tambay, a França despede-se doutro dos seus ex-pilotos de F1. Philippe Streiff morreu esta 6ª feira, aos 67 anos. No seu currículo conta com 53 Grandes Prémios, entre 1984 e 1988, tendo conseguido o seu único pódio com a Ligier no GP da Austrália de 1985. O seu terrível acidente de Jacarepaguá, Brasil, em 1989 atirou-o para uma cadeira de rodas.Philippe Streiff não alcançou os resultados que dele se esperava na Fórmula 1, no…...