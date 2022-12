A corrida da minha vida: Filipe Campos na Baja 500 Portalegre, 2011

Filipe Campos tem uma longa carreira mas nunca esquecerá a sua quinta vitória na Baja de Portalegre, onde andou de faca nos dentes na estreia com o MINI All 4RacingOs quatro títulos de campeão nacional e a vitória na internacional Baja Aragón, em 2011, são algumas das marcas incontornáveis na extensa carreira de Filipe Campos. Contudo, o piloto do Porto diz que nenhuma prova lhe terá dado tanto gozo como a vitória– tirada a ferros – na emblemática Baja Portalegre…...