GT: Valentino Rossi é piloto oficial da BMW

Valentino Rossi é um nome incontornável do MotoGP, mas o piloto italiano que agora compete nos GT´s deu mais um passo importante na sua carreira, ao tornar-se piloto oficial da BMW. Rossi já tinha um programa competitivo bem preenchido, com a presença nas 12h de Bathurst e com a participação no GTWC, sempre com WRT que agora usa máquinas bávaras. Mas Rossi tem agora a porta aberta para outros desafios, pois ao tornar-se piloto oficial da BMW, pode ser chamado…...