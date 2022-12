Fórmula E, Félix da Costa: “Tem sido divertido conhecer o novo carro”

António Félix da Costa começa agora um novo capítulo da sua carreira, com o primeiro teste oficial como piloto da Porsche, que decorreu em Valência. Três dias de trabalho em pista, para preparar a nova época na pista espanhola, em que o piloto português ficou a conhecer um pouco melhor a sua nova máquina. As equipas ainda procuram conhecer melhor os carros da nova geração, mas Félix da Costa mostrou-se agradado com o processo, que considerou divertido: "Tem sido um…...