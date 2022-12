WRC, Rali do RAC 1992: Campeonato disputado até ao último dia

A temporada de 1992 do WRC foi, decerto, uma das mais épicas da história da modalidade. A Lancia tinha terminado o envolvimento oficial com a criação do fabuloso Deltona, e era claramente a favorita para ambos os títulos depois de ter dominado nos Construtores desde 1987 e perdido nos Pilotos apenas em 1990, para Carlos Sainz. Com seis vitórias à entrada da última prova, o Rali RAC, Didier Auriol tinha tudo para ser o primeiro francês a tornar-se campeão do…...