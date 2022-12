História de Juan Manuel Fangio: El Maestro

Foi com esta alcunha que Juan Manuel Fangio, o primeiro grande campeão da F1, passou à história. De facto, com a classe e ousadia de um bom tango argentino, Fangio espalhou classe pelo cenário automobilístico mundial entre finais de anos 40 e a década de 50. E, para muitos, foi considerado o melhor de todos os tempos… Stirling Moss, um dos principais rivais de Juan Manuel Fangio ao longo da segunda metade da carreira do Argentino, sempre disse que não…...