Superleague Formula: quando fomos à bola

O automobilismo e o futebol têm em comum serem dois desportos que cativam paixões com a mesma subtileza que movimentam milhões. Contudo, as tentativas de os emparelhar falharam redondamente. Aqueles que seguiram as corridas de GT nos finais de 1990 lembrar-se-ão com certeza dos Lister Storm com as cores do Newcastle United. Os fãs de Fórmula 1 mais atentos irão recordar os logótipos do Chelsea nos Sauber e do Queens Park Rangers nos Lotus. E até não é preciso ir…...