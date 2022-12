Rally Olympia 1972: O precursor do Rali da Alemanha

Apesar do Rali da Alemanha só estar no WRC desde 2002, e até 2019, voltando agora como parte do Rali da europa Central, realizado em três países, a sua história é rica e numa Alemanha dividida, o desporto era uma boa razão para unir as pessoas, e o Olympia Rally 1972 foi um excelente exemplo disso mesmo… O Rali da Alemanha tornou-se recentemente uma das provas mais importantes do Mundial de Ralis, não só pela estrutura e desafios da prova,…...