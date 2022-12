Press on Regardless Rally de 1973: A primeira vitória da Toyota no WRC

Todos os contos de fada começam com "era uma vez…" e a primeira vitória da história da Toyota no desporto automóvel também teve o seu 'prefácio', com o triunfo de Walter Boyce e Doug Woods no Press On Regardless de 1973. O triunfo de Jari-Matti Latvala no Rali da Suécia de 2017, foi a primeira vitória da Toyota no Mundial de Ralis depois do Rali da China de 1999 e um momento que nos fez reviver memórias dos anos dourados…...