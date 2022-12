Quatro rodas e um volante

Há talentos natos do automobilismo para quem dominar um protótipo de Le Mans ou um turismo do WTCC não é muito diferente de pilotar uma máquina do WRC ou um supercarro de Ralicross. A História está cheia de exemplos de campeões versáteis, de John Surtees a Sébastien Loeb, de Jim Clark a Jacky Ickx ou a Mattias Ekström. Recorde connosco os campeões mais polivalentes da história do desporto automóvel No Dicionário de Português Online, o termo ‘versátil’ designa alguém que…...