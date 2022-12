A dança dos chefes de equipa na Fórmula 1

Desde que começou a ser avançada a possibilidade de Mattia Binotto sair da Ferrari que o mercado de chefes de equipa tem estado mexido, mas ontem a Williams espoletou uma movimentação que só terminou hoje com mudanças em quase cinquenta por cento das equipas. Depois da saída do italiano do leme da ‘Scuderia’ era esperado que fosse Frédéric Vasseur o timoneiro do barco de Maranello, mas talvez fosse inesperada a repentina saída de Andreas Seidl da McLaren para ocupar o…...