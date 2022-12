Cores que ficam para a história

A história do desporto motorizado é também uma paleta de cores e decorações que preenchem o imaginário dos adeptos. Há empresas e patrocinadores que ganharam projeção (e a imortalidade) com a associação a determinados pilotos, carros ou equipas de competição. Há qualquer coisa de arrebatadoramente belo na imagem de um Lotus de Fórmula 1 com as cores da John Player Special e um capacete amarelo no topo. A simplicidade das linhas do monolugar formam uma eterna simbiose com o preto…...