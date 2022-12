Circuito do Monsanto/Montes Claros: dias de Glória em Lisboa

Não é de todo estranho que as primeiras provas automobilísticas disputadas em Portugal estivessem associadas à cidade de Lisboa e arredores. Afinal de contas, num país pouco urbanizado e economicamente polarizado entre Porto e Lisboa, com grande vantagem desta por ser a capital política, este cenário era o mais plausível. No entanto, depois da II Guerra, foi no Norte que os circuitos voltaram em força, e só em 1953 a capital teve o seu circuito, Monsanto, que ficaria para sempre…...