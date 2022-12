KIA GT CUP: Alves e Fernandes fazem a festa

A última prova do ano teve como palco o Autódromo do Estoril, onde foram coroados os vencedores de 2022, curiosamente ambos vindos da mesma cidade. Manuel Fernandes Jr. e Pedro Alves fizeram a festa e levaram as taças para Vila Real. Com um programa compactado no dia de sábado, os pilotos da competição promovida em parceria pela CRM Motorsport e pela KIA Portugal chegaram ao Circuito do Estoril com todas as decisões em Aberto. Entre os mais potentes Ceed GT,…...