MEMÓRIA: Troféu Datsun 1200 regressou há 20 anos: um sucesso ainda antes de o ser

“O ‘bébé’ nasceu bem e recomenda-se! Com efeito, está dado o mote para que a reedição do Troféu Datsun/Nissan seja uma realidade bem sucedida no panorama do desporto automóvel nacional”, escrevia o AutoSport há precisamente 20 anos. José Megre no seu Datsun 1200, em Vila do Conde O “pai” da criança, José Megre, não podia conter o orgulho neste seu segundo “rebento”, em tudo semelhante ao primeiro, apenas com a diferença de… 30 anos de maturidade.O seja, José Megre, reeditou…...