A história (resumida) das Indy 500: uma das mais antigas do mundo

As 500 Milhas de Indianapolis são uma das provas automobilísticas mais antigas do mundo, e certamente a mais antiga realizada no mesmo circuito, desde 1911. Interrompida apenas pelas guerras mundiais, a corrida tornou-se parte do imaginário coletivo do americano comum e um desafio para americanos e estrangeiros... Seria preciso um livro (ou uma coleção de livros) para contar todas as histórias que fizeram partedas 500 Milhas de Indianapolis. A capital do estado de Indiana foi fundada em 1827 e rapidamentetornou-se…...