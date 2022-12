Campeonato de Portugal de Karting: Todos os Campeões 2022

O Campeonato de Portugal de Karting Toyota contou este ano com 10 categorias, e na X30 Mini o título foi para Martim Marques com uma enormidade de pontos de avanço para o segundo classificado, Diogo Caetano, sendo o mais pontuado em nove das dez corridas do ano.Na Júnior, Martim Meneses teve mais dificuldades para bater Santiago Alves, mas foi ele o Campeão com tudo a decidir-se no último fim de semana.Na X30 Henrique Cruz bateu Duarte Pinto Coelho por apenas…...