Gonçalo Henriques venceu FPAK Junior Team: “Tenho muita vontade de vencer nos ralis”

Há muito que os ralis em Portugal precisavam de um troféu que ‘lançasse’ jovens. A FPAK chegou-se à frente, e agora é aproveitar o embalo. Gonçalo Henriques é o primeiro vencedor da FPAK Junior Team. Não é novidade para ninguém que os ralis em Portugal, tal como a população do país, estão a envelhecer. Curiosamente, as causas não são muito diferentes. No dia a dia, a cada vez maior dificuldade dos jovens encontrarem o seu caminho no mundo do trabalho…...