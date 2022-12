Campeões 2022: João Ferreira/David Monteiro Campeões de Portugal de TT

Depois do título Europeu do piloto, João Ferreira e David Monteiro (Mini John Cooper Works Rally) foram também Campeões de Portugal de Todo-o-Terreno, a cereja no topo do bolo de uma época fantástica, que permite aspirar grandes voos a esta dupla no TT.No início do ano ninguém imaginava que algo semelhante pudesse suceder, mas a verdade é que os triunfos foram-se acumulando e o espanto de quem segue de mais perto este fenómeno do TT em Portugal também.Só que, há…...