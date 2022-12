Campeões 2022: Kalle Rovanperä, 20 anos depois, finlandês de novo no topo do WRC

Kalle Rovanperä tornou-se no mais jovem Campeão do Mundo de Ralis de sempre, e o Mundial de Ralis de 2022 marca o regresso dos finlandeses ao topo do WRC. Depois da ‘era francesa’, de Sébastien Loeb a Sébastien Ogier, com Ott Tanak lá pelo meio, passaram 20 anos até que a Finlândia tivesse um novo ‘finlandês voador’ Campeão.O que vai suceder daqui para a frente logo se vê, com apenas 22 anos de idade tem um futuro brilhante pela frente.…...