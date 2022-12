F1, Martin Donnelly: O Irlandês que sabia voar

Martin Donnelly foi, sem sombra de dúvidas, uma das maiores promessas do automobilismo inglês do final da década de 80, juntamente com Johnny Herbert. Ambos viram a sua carreira marcada por acidentes graves, mas o pavoroso despiste no G.P. de Espanha de 1990 acabou de vez com a promissora carreira deste irlandês. Poucos duvidam que Martin Donnelly tinha tudo para ser um grande piloto, quiçá mesmo um Campeão do Mundo. É fácil entrar neste registo retrospetivo, se formos a ver…...