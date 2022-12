WRC, Malcolm Wilson: “Não há piloto em quem tenha depositado mais fé” – chegou o momento de retribuir para Tanak?

No fim de 2017, Malcolm Wilson, responsável máximo da M-Sport, admitiu ao AutoSport que ia ter saudades de Ott Tanak: “É com o coração pesado que a equipa diz adeus ao Ott (Tanak) e ao Martin (Järveoja) que foram boa parte do nosso sucesso este ano. Não há piloto em quem tenha depositado mais fé, e dado tantas chances, mas sempre lhe vi potencial. Nunca tive dúvidas da sua velocidade, isso vi logo no primeiro momento e nestes últimos anos…...