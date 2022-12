Memória: O estranho ‘clube’ de Walter Röhrl, Carlos Sainz e Marcus Gronholm

Como se ganha um campeonato, sem, sequer, tentar? Tommi Makinen ganhou quarto títulos consecutivos, mas, em 1998, foi campeão e deu o título à Mitsubishi no Rali da Grã-Bretanha com muita sorte. Foi campeão depois de se ter despistado e de estar já a caminho de casa na Finlândia, desiludido. Makinen foi para Inglaterra, a última prova do campeonato, com dois pontos de vantagem sobre Carlos Sainz. Portanto, quando o finlandês deu um toque no troço de Millbrokk, desfazendo a…...