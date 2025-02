Se perguntar a um adepto de futebol quantos campeonatos ganhou Diego Armando Maradona, a maioria não saberá responder. O mesmo acontecerá se pedir a um fã do motociclismo que lhe diga quantas corridas ganhou, por exemplo, Garry McCoy. E porquê?Porque há homens que transcendem a dimensão racional do desporto. Aquilo que representam para os adeptos é muito mais que um número numa folha de papel.Jean Ragnotti é um desses casos. Quem assistiu a ralis nas décadas de 80 e 90…...

