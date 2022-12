Circuito Lordelo do Ouro, uma solução de recurso

Numa altura em que Portugal se arrisca a ficar sem um (muito necessário) circuito permanente no Norte, recordamos um traçado, desconhecido por quase todos, o circuito de Lordelo do Ouro que teve uma fugaz (mas não menos interessante) passagem pela alta-roda do desporto automóvel nacional e conseguiu mesmo atingir o patamar da internacionalização.Desde o início concebido como uma alternativa provisória para o Porto continuar a receber provas automobilísticas, Lordelo acabou esquecido por quase todos. 50 anos depois da última edição,…...