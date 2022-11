TCR World Tour: Nova competição estreia-se em Portimão

A nova competição TCR de topo irá estrear-se em Portimão. O TCR World Tour inicia-se no Autódromo Internacional do Algarve de 28 a 30 de abril, primeiro de oito eventos selecionados. Com o fim do WTCR, Taça do Mundo dedicada aos melhores pilotos e equipas de turismos com maquinaria TCR, a WSC, entidade responsável pelo conceito TCR, encontrou uma solução para uma competição de topo para este tipo de carros. Ao invés de fazer provas dedicadas, o promotor resolveu selecionar…...