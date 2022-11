Entrevista Ni Amorim: Satisfeito com o presente, mas em busca de mais

O fim do ano é tempo de balanços. Identificar o que de bem foi feito para repetir e o que não foi tão bem-feito para melhorar. A FPAK fez esse balanço, pela voz do seu responsável máximo, Ni Amorim. O presidente da FPAK falou em exclusivo ao AutoSport sobre o presente e futuro. A FPAK sempre teve as portas abertas para o AutoSport. Ambas as entidades têm feito o melhor possível, trabalhando em prol do desporto automóvel a nível nacional…...