24 Horas TT Vila de Fronteira: Franceses fazem festa, portugueses no pódio

Os franceses voltaram a vencer as 24 Horas de Fronteira, mas desta feita não com a equipa que triunfou nos últimos três anos. Desta feita foi a vez de Laurent Poletti, e os seus colegas, com o francês a repetir o feito de 2005. A família Reis, terminou no pódio, depois de uma grande prova. Como sempre, terminou em festa mais uma edição das 24 Horas TT Vila de Fronteira, um evento que desde 1998 torna a simpática Vila de…...