Rally de Portugal confirmado no WRC 2023: “É um orgulho enorme”, diz Carlos Barbosa

O Vodafone Rally de Portugal foi confirmado no calendário do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) de 2023, disputando-se entre os dias 11 e 14 de maio. A prova do Automóvel Club de Portugal (ACP) será a quinta etapa de um calendário composto por 13 ralis e com novidades: “É um orgulho enorme termos o Vodafone Rally de Portugal novamente confirmado no calendário do WRC 2023.Acima de tudo, é o reconhecimento da qualidade da nossa organização e da paixão dos…...