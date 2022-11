F1: Ferrari à beira de nova instabilidade

Mattia Binotto parece destinado a deixar a Ferrari nos próximos dias, promovendo uma troca do homem do leme na equipa de Maranello uma situação que esta conhece demasiado bem e que, normalmente, não lhe traz bons resultados.Desde a saída de Jean Todt do comando da ‘Scuderia’ no final de 2007, então por ter decidido que a sua bem-sucedida missão tinha terminado, foram já quatro os nomes que assumiram a liderança da mais famosa equipa de Fórmula 1 - Stefano Domenicali,…...