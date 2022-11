WTCR, Arábia Saudita: Dupla estreia na última jornada da época

Será uma dupla estreia que marca a última jornada da época e do atual formato da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR) da FIA. No próximo fim de semana (25 a 27 de novembro) a temporada da de 2022 da competição termina num circuito que nunca tinha recebido o WTCR, além dos pilotos experimentarem pela primeira vez a versão mais reduzida do Circuito Jidá Corniche recentemente concluída.O circuito citadino, localizado na costa do Mar Vermelho, acolheu o Campeonato…...