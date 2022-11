Entrevista a António Félix da Costa: Dois títulos, dois novos desafios

Fábio Mendes e José Luís AbreuFOTOS José Bispo/JB Photo e Oficiais Porsche António Félix da Costa venceu o título mundial de LMP2 no WEC de 2022. A competição mais intensa e renhida do mundo do endurance sorriu ao piloto português. Do lado da Fórmula E, a Geração 3 aproxima-se a passos largos e o piloto luso já deu os primeiros passos com a Porsche. andar sempre sorridente é imagem de marca de António Félix da Costa, mas a passada semana…...