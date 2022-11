WEC, António Félix da Costa: “Ainda há muito por conquistar”

António Félix da Costa venceu o título mundial de LMP2 no WEC da época de 2022. A competição mais intensa e renhida do mundo do endurance sorriu ao piloto português. Um título conquistado de forma merecida, numa época em que a regularidade foi chave. Colocado assim, poderá parecer que foi fácil, tal a qualidade que a tripulação do #38 da JOTA mostrou ao longo do ano, mas o trabalho de bastidores foi intenso, num ano que marcava o fim de…...