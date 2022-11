O Porsche e o Dakar: 953 e 959 (1984-1986): das auto estradas para as areias

Basicamente, tanto o Porsche 953, que correu no Dakar de 1984, como o 959, que lhe sucedeu nas edições seguintes, foram buscar as bases respetivas ao 911. Na verdade, enquanto o 953 acabou após o Dakar de 1984, o 959 ainda teve uma vida útil que se prolongou, embora por pouco temo,após a sua vida na maratona africana.Apesar disso, ele continua a ser um dos supercarros menos conhecidos da história da Porsche – e, claro está, do automóvel. Em busca…...